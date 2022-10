Covid in Sicilia, 1.873 nuovi casi e un decesso. I tamponi eseguiti sono 14.320. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.873 nuovi casi e un decesso. Ieri i positivi erano 498. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 14.320.

La Sicilia è all’undicesimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono 26.207, in aumento di 1.574 casi. Il tasso è il 13%, in aumento rispetto al 10% di ieri.

I nuovi guariti sono 298, registrata una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.204.

I ricoverati negli ospedali siciliani sono 205, tre in più di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 12, uno meno di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 440; Palermo 421; Messina 355; Siracusa 188; Trapani 151; Ragusa 106; Agrigento 96; Caltanissetta 75; Enna 41.

In Italia schizzano in alto contagi e tamponi, aumentano le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 58.885 (ieri erano 13.316). Le vittime del virus sono 60 (ieri erano 47). Il tasso di positività è il 20%, ieri era il 15%.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti in tutta Italia sono 293.096 (85.693 il giorno precedente). Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840.

i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite sono 155 (ieri erano 140), mentre gli ingressi giornalieri sono 37.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.814 (ieri erano 4.520). I positivi attuali sono 491.811. Dimessi e guariti sono complessivamente 21.933.772 , mentre il totale dei decessi da inizio pandemia è di 177.257.