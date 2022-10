Maltempo in Sicilia, bus si ribalta. Il parabrezza del mezzo pubblico è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è ferito gravemente.

Maltempo in Sicilia, bus si ribalta

Maltempo in Sicilia, bus si ribalta. È ancora nel fondo della scarpata strada fondovalle Palermo-Sciacca, l’autobus delle autolinee Gallo-Sais che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d’aria.

Il sinistro è avvenuto tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina.

Tre persone lievemente ferite, curate e poi dimesse ieri sera dall’ospedale di Sciacca.

Il bus partito da Ribera, comune in provincia di Agrigento, era diretto a Palermo. Il mezzo pubblico ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail precipitando si è curvato su un fianco.

Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è ferito gravemente.

Il mezzo sarà rimosso nelle prossime ore.

Intanto ieri sera, vento e pioggia hanno flagellato le province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti temporali e bufere. Il maltempo stamane pare essersi placato.

Lungo il tracciato della Fondovalle, per tutta la notte montagne di fango e allagamenti non segnalati hanno invaso la sede stradale.

In mattinata dovrebbero intervenire squadre di operai per mettere in sicurezza la statale.

Il maltempo ha colpito duramente la Sicilia occidentale.

Sospeso il servizio di trasporto per gli studenti oggi a Roccamena, centro in provincia di Palermo, dove la tromba d’aria e i violenti acquazzoni hanno provocato danni.

I ragazzi di Bisacquino che frequentano le scuole nel loro paese e a Corleone oggi resteranno a casa per una ordinanza del sindaco di Bisacquino Pippo Palmeri.

Le province di Trapani, Agrigento e Palermo si sono svegliate invase dal fango, con danni che ammontano già a diversi milioni di euro.

Cifra che serve a rimettere in sesto strade devastate dalla furia dell’acqua, negozi, abitazioni e garage allagati.

Allagato parte dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo e la guardia medica a Baucina (Palermo), parzialmente dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco.

Dopo la bufera della prima serata la perturbazione si è spostata nel Termitano, dove una donna è rimasta intrappolata nel fango con la sua utilitaria fra i comuni di Caccamo e Cerda.

La donna, poco dopo alle ore 4 della notte, percorreva la provinciale che collega i due comuni ha sbagliato strada e ha imboccato una trazzera di campagna. Ritrovata due ore dopo dai vigili del fuoco.