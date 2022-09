Verso Catania-San Luca, la prima al Massimino. Domani, alle ore 20,30, il Catania della nuova gestione Pelligra, debutterà in casa.

Verso Catania-San Luca, la prima al Massimino – video

Verso Catania-San Luca, la prima al Massimino – video. Domani, alle ore 20,30, il Catania della nuova gestione Pelligra, debutterà in casa contro il San Luca, in occasione del match valevole per la seconda giornata del campionato di serie D (girone I).

L’allenatore dei rossazzurri, Giovanni Ferraro, è stato già protagonista in questo campionato, portando alla promozione il Giugliano.

È proprio questo il suo obiettivo e, di certo, non lo nasconde ai microfoni degli addetti ai lavori, accorsi oggi nella sala stampa dello stadio Massimino.

Ferraro, non sottovaluta l’imprevedibiltà di un campionato del genere complimentandosi per l’organizzazione dei rivali del San Luca.

Il mister è consapevole di quanto il nuovo Catania sia pronto a fare bene e, soprattutto, a dare soddisfazioni a una città che è sempre stata vicina alla squadra.

Non nasconde l’onere nel raccogliere un’opportunità del genere, ringraziando i tifosi per il numero importante di abbonamenti siglati (sforata quota diecimila tagliandi).

Ferraro tende a non lasciare nulla al caso.

È una sua richiesta quella di avere un manto erboso rigorosamente corto e curato, al fine di esaltare le doti del reparto offensivo, dichiarando, che, soprattutto al Massimino, e avendone possibilità, ci sia la voglia di far bene a 360°.

Sull’argomento infermeria, l’allenatore campano, si riserva, insieme al suo staff, le ultime considerazioni su giocatori importanti quali Litteri e Di Grazia.

Desta molta curiosità il nuovo acquisto Jefferson che potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Ricordiamo la presenza dei cinque cambi che rappresentano una variabilità importante per una squadra come il Catania con una rosa molto profonda.

La parola d’ordine per il Mr. Ferraro è continuità.

Questo è il leitmotiv della squadra e, Ferraro, non perde occasione per sottolineare la sua idea di calcio. Il 2-0 di Ragusa poteva essere più ampio, ma comunque ad inizio campionato, è un risultato di tutto rispetto.

Il vero Catania, sottolinea l’allenatore, si vedrà dopo dieci – undici giornate di campionato, con l’alchimia e i meccanismi consolidati.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers; 2 Boccia; 3 Lubishtani; 4 Somma; 5 Rapisarda; 7 An. Russotto; 10 Lodi; 11 Forchignone; 12 Bollati; 13 Ferrara; 14 Bani;

16 Al. Russotto; 17 De Luca; 18 Rizzo; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 31 Chiarella; 32 Giovinco; 33; Buffa; 79 Jefferson; 99 Sarao;

Il presidente Pelligra è in città, Catania è pronta ad abbracciare, nuovamente, la sua squadra. Per un popolo intero che vive e respira rossazzurro.

Angelo Randazzo