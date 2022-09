I nuovi deputati eletti all’Ars, i nomi. Faranno parte della maggioranza 41 parlamentari su 70 ecco i nomi per provincia.

I nuovi deputati eletti all’Ars, i nomi

I nuovi deputati eletti all’Ars, i nomi. I componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana saranno a maggioranza di centrodestra.

Il risultato delle preferenze degli elettori siciliani:

41 deputati su 70 faranno parte della maggioranza che ha sostenuto l’elezione di Renato Schifani alla presidenza della Regione.

Alle opposizioni saranno attribuiti i restanti 29 seggi.

Mancano ancora un centinaio di sezioni per avere l’ufficialità, ma la prima distribuzione dei seggi all’Ars divisi per provincia dovrebbe attribuire 14 deputati al gruppo di Fratelli d’Italia, che sarebbe così il primo partito d’aula.

A seguire Forza Italia che conterà 13 deputati con il presidente Schifani.

Partito Democratico e Movimento 5Stelle conquistano rispettivamente 11 seggi, mentre la pattuglia di De Luca arriverà in Assemblea con 7 deputati.

Completerebbero il numero dei parlamentari regionali i 5 rappresentanti della Lega con Cuffaro che porta all’Ars 4 esponenti della Democrazia Cristiana Nuova.

Confermati diversi uscenti, tra questi i politici che hanno avuto il top di preferenze: Edy Tamajo a Palermo con oltre 25 mila voti personali e Luca Sammartino a Catania con 21 mila voti.

Tornano a Sala d’Ercole con il simbolo di Fratelli d’Italia molti dei deputati eletti nella passata legislatura con Diventerà Bellissima, tra questi Giusi Savarino, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Alessandro Aricò.

A Enna, non l’ha spuntata Elena Pagana (moglie dell’assessore Ruggero Razza).

Tra i 5 stelle Nuccio Di Paola (quarto nella corsa alla presidenza della Regione) è eleggibile in almeno tre collegi (Catania, Palermo e Caltanissetta) e dovrà optare per uno liberando due posti ai primi dei non eletti.

Stesso discorso per Anthony Barbagallo del Pd che, qualora dovesse optare per lo scranno di Montecitorio, liberebbe il suo seggio a Catania a favore di Ersilia Saverino.

Sempre tra i 5stelle eletto l’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano, che si fece conoscere per la sua lotta agli abusivi.

In Assemblea torna un Lombardo tra i Popolari e Autonomisti, si tratta di Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele.

Cateno De Luca entrerà nell’Ars come migliore secondo classificato, con lui una serie di parlamentari alla prima esperienza d’aula, compresa la ex Iena Ismaele La Vardera. Non ce l’ha fatta invece il suo delfino Danilo Lo Giudice.

Singolare, la competizione quasi in solitaria dell’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate nel collegio di Ragusa con la Dc di Cuffaro: da solo conquista oltre 12 mila preferenze delle 13 mila complessive della lista.

Hanno ricevuto voti anche Barbara Mirabella e Salvatore Ferrigno, nonostante fossero stati arrestati poco prima delle elezioni.

La Mirabella, ai domiciliari su richiesta della procura di Catania con l’accusa di corruzione, era candidata con Fratelli d’Italia e ha raccolto 884 voti.

Ferrigno, arrestato con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso candidato nella lista Popolari e autonomisti, ha ricevuto 41 voti.

Ecco i nuovi eletti a far parte dell’Assemblea Regionale Siciliana elencati per provincia:

CATANIA

Gaetano Galvagno (listino), Dario Daidone, Giuseppe Zitelli (FdI);

Marco Falcone e Nicola D’Agostino (FI);

Andrea Messina (Dc);

Giuseppe Lombardo (listino) e Giuseppe Castiglione (Popolari e autonomisti);

Ludovico Balsamo e Davide Vasta (De Luca sindaco di Sicilia);

Luca Sammartino (Lega);

Jose Marano e Nuccio Di Paola (M5s);

Anthony Barbagallo e Giovanni Burtone (Pd).

PALERMO

Adriano Varrica, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola (M5s);

Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci (De Luca sindaco di Sicilia);

Edy Tamajo, Gaspare Vitrano e Gianfranco Miccichè (FI);

Valentina Chinnici e Antonello Cracolici (Pd);

Nuccia Albano (Dc);

Vincenzo Figuccia (Lega);

Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia (FdI).

SIRACUSA

Riccardo Gennuso (FI);

Peppe Carta (Popolari e autonomisti);

Fabio Fortuna (M5s);

Luca Cannata (FdI);

Tiziano Spada (Pd).

ENNA

Sebastiano Venezia (Pd);

Luisa Lantieri (FI).

RAGUSA

Nello Dipasquale (Pd);

Stefania Campo (M5s);

Giorgio Assenza (FdI);

Ignazio Abbate (Dc).

MESSINA

Tommaso Calderone (FI);

Cateno De Luca (miglior secondo), Matteo Sciotto, Giuseppe Lombardo (De Luca sindaco di Sicilia).

Luigi Genovese (Popolari autonomisti);

Antonio De Luca (M5s);

Pino Galluzzo (FdI);

Pippo Laccoto (Lega).

AGRIGENTO

Riccardo Gallo Afflitto (listino) e Margherita La Rocca Ruvolo (FI);

Giusi Savarino (FdI);

Roberto Di Mauro (Popolari e autonomisti);

Carmelo Pace (Dc);

Angelo Cambiano (M5s).

CALTANISSETTA

Michele Mancuso (Forza Italia);

Nuccio Di Paola (M5S);

Giuseppe Catania (FdI).

TRAPANI

Stefano Pellegrino (FI);

Dario Safina (Pd);

Mimmo Turano (Lega);

Nicola Catania (FdI);

Cristina Ciminnisi (M5s).

Completano il listino:

Renato Schifani, Marianna Caronia, Elvira Amata, Serafina Marchetta.