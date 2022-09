Elezioni politiche, affluenza 14,7% dati regionali in ritardo. Cifre non è ancora definitive, mancano ancora 24 comuni, tra cui Catania.

Elezioni politiche, affluenza 14,7% dati regionali in ritardo. Si vota insieme per le Politiche (Camera e Senato) e le Regionali siciliane (Presidente e deputati Ars).

Urne aperte dalle ore 7 fino alle 23.

Politiche: affluenza nella norma.

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,23% degli aventi diritto (7.898 comuni su 7.904, in particolare mancano Catania e altri 5 della stessa provincia).

Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,46% degli elettori per la Camera.

Elezioni Regionali: affluenza alle 12 in forte calo.

Bassa percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 in Sicilia dove contemporaneamente si vota per le Politiche e per le regionali.

Secondo dati parziali, comunicati alla Regione dai Comuni attraverso le Prefetture dell’isola, hanno votato il 7,79% degli aventi diritto, un calo di quasi quattro punti in percentuale rispetto alle regionali del 2018 quando alla stessa ora aveva votato 11,03% dei siciliani.

Mattarella vota a Palermo di buon mattino.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato alle 8.45, nella scuola “Giovanni XXIII – Piazzi” a Palermo.

Il capo dello Stato ha anticipato l’arrivo nell’istituto di via Rutelli per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via.

Mattarella ha votato, come di consueto, nella sezione 535, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.