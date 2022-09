Incendi continuano a devastare la Sicilia. Le fiamme da Trapani a Ragusa, a Catania aeroporto vincenzo Bellini in allerta.

Incendi continuano a devastare la Sicilia

Incendi continuano a devastare la Sicilia. le Fiamme anche a Catania. Un incendio interessa le aree a ovest della pista di volo dell’aeroporto di Catania.

Lo comunica Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, sottolineando che le vampe determinano:

«gravi disagi alle operazioni di volo programmate».

Raccomandano i responsabili Sac:

«Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull’orario del proprio volo”. Già dirottati su Palermo sei voli in arrivo.

Brucia un villaggio nel Catanese.

Il Villaggio Ionio in località San Giuseppe la Rena è vasta zona interessata dalle vampe che continuano a propagarsi.

Bruciano canneto, macchia mediterranea e sterpaglie vicinissime alle abitazioni. Sul luogo è in aione un Canadair e 2 elicotteri della Forestale impegnati a eseguire i vari lanci di acqua.

Presente a supporto anche una squadra operativa del Comando di Palermo.

Per le opere di spegnimento e bonifica, in campo la squadra operativa del distaccamento di Palagonia e Maletto.

Presente anche Polizia Stradale, Personale Medico del 118 e Forestale. L’incendio, molto vasto, lambisce anche l’Oasi del Simeto.

Nel catanese vigili del fuoco a domare gli incendi.

Tre le vampe sviluppate tra Mascalucia e Massa Annunziata, una delle quali piuttosto pericolosa in via Petrella, dove sono in azione due squadre di vigili del fuoco.

Altri incendi di sterpaglie e vegetazione a San Pietro Clarenza, sulla collina di Vampolieri ad Aci Castello e nella zona industriale di Catania.

In fiamme canneto e macchia mediterranea sulla statale 192 tra Porte di Catania e contrada Junghetto.