I cattolici si impegnano a vigilare sul voto. “Non possiamo tacere”, i fedeli dell'Arcidiocesi di Catania si rivolgono ai candidati. Il monito è "nessuna delega in bianco".

I cattolici si impegnano a vigilare sul voto

I cattolici si impegnano a vigilare sul voto. Si è svolto nel salone parrocchiale adiacente la Chiesa Madre di Tremestieri Etneo un incontro-dibattito dal tema “Non possiamo tacere“,

messaggio dei fedeli laici della Diocesi di Catania rivolto ai candidati politici in occasione delle elezioni.

Dopo i saluti del parroco della chiesa Madre don Gaetano Sciuto ha introdotto il tema don Piero Sapienza, responsabile dell’Ufficio Diocesano problemi sociali e lavoro.

Successivamente Il prof. Piero Quinci (componente della commissione problemi sociali e lavoro) ha presentato il documento.

Intervista a don Piero Sapienza responsabile Ufficio Diocesano problemi sociali e lavoro

Uno studio sulle condizioni della società siciliana.

Si tratta del lavoro elaborato da un gruppo di fedeli laici, coordinati dall’ufficio di pastorale sociale e del lavoro di Catania, in vista delle elezioni politiche e regionali siciliane.

Il documento presentato nelle tre zone pastorali della Diocesi di Catania: zona Centro (città di Catania), zona Bosco (paesi pedemomtani) e la zona Circum (Biancavilla Adrano Paternò brote fino a Maniace e altri comuni).

Ha moderato l’incontro don Alfio Carbonaro vice direttore dell’Ufficio Diocesano problemi sociali e lavoro.

Diversi i problemi trattati come la povertà economica incombente causata dalla pandemia e la crisi economica anche internazionale che hanno aggravato le varie povertà di cui soffre la Sicilia e la penuria di lavoro con l’incremento dell’assenteismo scolastico.

Il laboratorio catanese coordinato dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi, prima che il capo dei Vescovi italiani (Card. Matteo Zuppi) parlasse a Rimini,

aveva elaborato lo scritto in vista della doppia scadenza elettorale del 25 settembre, quando si voterà per le Politiche e le Regionali in Sicilia.

Da sinistra: prof. Piero Quinci, don Gaetano Sciuto, don Alfio Carbonaro e don Piero Sapienza

I laici catenesi chiamati a vigilare.

Il titolo è forte e perentorio: “Non Possiamo tacere”. Il messaggio è chiaro: non sarà consentita “nessuna delega in bianco” agli eletti.

Si tratta di un testo che si rifà a un complesso lavoro di discernimento, seppur nella ristrettezza dei tempi, ultimato il 19 agosto e reso noto pubblicamente.

A firmarlo, don Piero Sapienza (direttore dell’Ufficio), con l’impronta del magistero di mons. Luigi Renna Arcivescovo di Catania. Mentre la fonte d’ispirazione è la Dottrina sociale della Chiesa.

La Chiesa di Catania si candida a ricoprire un ruolo nuovo, quello della vigilanza.

I confini di questa missione sono nelle conclusioni del documento e valgono quanto un impegno che sollecita soprattutto la componente laica della comunità ecclesiale.

Il messaggio appare chiaro e tassativo: «Ai candidati e, poi, agli eletti, stavolta chiediamo promesse effettivamente realizzabili, annunci a cui seguano i fatti, progetti a cui seguano le opere,

leggi a cui seguano i regolamenti attuativi, decisioni ai vertici portate a compimento fin negli ultimi particolari». Tra i numerosissimi spettatori che gremivano la sala, diversi candidati e amministratori locali dell’hinterlad etneo.