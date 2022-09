Lukoil Siracusa, americani interessati all’acquisto. Trattative per la cessione degli impianti di raffinazione della russa Lukoil.

Lukoil Siracusa, americani interessati all’acquisto. Trattative per decidere il futuro delle due raffinerie Lukoil ubicate nell’insediamento Petrolchimico di Siracusa.

Società Usa interessata a raffinerie.

Secondo fonti non ufficiali, una delegazione, riconducibile a uno fondo degli Stati Uniti, sarebbe in procinto di dialogare con la società che controlla gli stabilimenti Lukoil.

Non ancora chiari i termini della trattativa.

Gli impianti, acquisiti dai russi nel 2008 dalla Erg sono in vendita, già dal 2017, ben prima che la guerra entrasse in Europa. La proprietà avrebbe incaricato un advisor per trovare un acquirente.

Costi elevati per la raffinazione.

I prezzi per la raffinazione erano già alti anche per la concorrenza in Oriente, sia per la manodopera, che per le norme, meno restringenti sulla tutela dell’ambiente.

Il conflitto tra Russia ed Ucraina ha, però, acuito i problemi della Lukoil. Società a cui sono tagliate le linee di credito per acquistare greggio provenienti da altri paesi.

Lukoil alle strette per la sopravvivenza commerciale.

Il 5 dicembre scatteranno, su decisione dell’Unione europea, altre sanzioni che impediranno l’importazione di petrolio russo, l’unico, al momento, di cui si approvvigiona la Lukoil.

Senza i soldi delle banche russe e prive di greggio per la raffinazione, i due impianti pilastri del Petrolchimico, senza materia prima sono destinati alla chiusura.

La chiusura degli impianti causerebbe un disastro per l’economia siracusana.

La zona industriale aretusea incorpora il 51% del prodotto interno lordo della provincia e una percentuale più bassa ma significativa per il Pil siciliano.

La zona industriale di Priolo.

Il Petrolchimico di Siracusa rappresenta il 20% della raffinazione in Italia, senza contare la manodopera.

Circa 8 mila i lavoratori, tra diretti e indotto.

La possibile acquisizione americana delle raffinerie del petrolchimico potrebbe anche essere interpretata come una mossa dettata da strategie geopolitiche.

Per anni, gli Usa presenti nella zona industriale con una delle sette sorelle: la Esso.

Quest’ultima proprietaria di una raffineria nel territorio di Augusta, poi ceduta, nel 2018, agli algerini della Sonatrach.

Vertici Lukoil segnali contro guerra

Da qualche tempo Lukoil, subisce gli effetti collaterali della guerra, la società si era schierata pubblicamente contro il conflitto.

I vertici dell’azienda si erano pronunciati nel merito i primi giorni di marzo, successivi all’invasione dell’esercito di Putin con una nota.

Nella comunicazione la denuncia e la preoccupazione per i tragici eventi nella quale esprimeva il sostegno per la risoluzione del conflitto con un processo di negoziazione e in maniera diplomatica.

Le morti strane a Mosca.

Tra i mesi di maggio e settembre, si sono verificate due strane morti, quella dell’ex funzionario, Alexander Subbotin, trovato senza vita l’otto maggio in una casa del villaggio Ulyankovo, a nord di Mosca.

L’altro decesso di Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione della Lukoil, nei giorni scorsi dopo essere caduto dalla finestra del sesto piano di un ospedale di Mosca.