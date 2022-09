Allarme bomba in via Umberto a Catania. Immediato l’intervento degli artificieri per uno zaino abbandonato dietro un chiosco.

Allarme bomba in via Umberto a Catania. Stamane poco dopo le ore 6.30 segnalazione di pericolo in via Umberto nella città etnea per il ritrovamento di uno zaino abbandonato a ridosso dei chioschi in piazza Vittorio Emanuele.

Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia municipale, sono intervenuti i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area, transennando gli accessi all’altezza di piazza Ettore Majorana.

Immediato l’intervento della sezione radiomobile e degli Artificieri che hanno preso in carico lo zaino.

All’interno della sacca una scatola in cartone con dentro alcune pietre e fichi d’India. La situazione si è stabilizzata poco dopo le ore 8.45.