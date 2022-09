Annega nel mare di Cinisi a 88 anni. Tragedia nel mare del palermitano. Donna annega, all'arrivo dei sanitari era già morta.

Annega nel mare di Cinisi a 88 anni. Una donna è annegata oggi in una spiaggia di Cinisi, in provincia di Palermo.

Si tratta di Domenica Basile di 88 anni.

La vittima non dava segni di vita ed era rimasta in mare con la faccia in giù nello stesso punto e non si muoveva.

Una parente che si trovava in spiaggia si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato subito aiuto. L’anziana signora soccorsa dai bagnini e bagnanti e immediatamente portata a riva.

Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno praticato alla donna le tecniche per la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. È in fase di accertamento la causa del decesso.