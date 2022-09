Impatto mortale sulla strada Giarre–Santa Venerina. Nel violento incidente stradale un giovane cuoco di Giarre ha perso la vita.

Impatto mortale sulla strada Giarre–Santa Venerina

Impatto mortale sulla strada Giarre–Santa Venerina. Un 25enne di Giarre (Ct), Giovanni Catanzaro, è morto nello scontro tra la sua moto e una Citroen C3 sulla quale viaggiavano quattro ragazzi di Zafferana Etnea.

L’impatto frontale è avvenuto stanotte notte in via Luminaria, tra Giarre e Santa Venerina comuni in provincia di Catania.

Catanzaro era residente a Riposto ma lavorava in Olanda come cuoco ed era in vacanza in Sicilia. Nella violenta collisione il giovane centauro Cadendo avrebbe perso il casco e ha urtato violentemente il capo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le verifiche per stabilire la dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità.