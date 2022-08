Omicidio Letojanni, fermato ragazzo 18enne. Vestiti insanguinati nella casa del cameriere tunisino arrestato questa notte.

Omicidio Letojanni, fermato ragazzo 18enne. I carabinieri di Taormina hanno fermato Il giovane nella notte.

L’accusa mossa è di avere ucciso Massimo Canfora, 56 anni nella sua abitazione di Letojanni, al numero 9 della centralissima via Nenzi.

Il diciottenne è di origine tunisina ed è residente nella piccola cittadina in provincia di Messina.

Gli inquirenti gli hanno contestato il reato di omicidio aggravato.

Il pubblico ministero, ravvisando il pericolo di fuga, ha emesso il provvedimento di fermo e disposto la reclusione nel carcere di Messina Gazzi, in attesa della convalida.

La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la via di fuga percorsa dal giovane hanno permesso di stabilire la compatibilità degli indumenti trovati in casa con quelli da lui indossati nel momento in cui è stato ripreso dalle telecamere.

Il sopralluogo effettuato dagli uomini del Ris di Messina ha permesso di repertare diverse tracce ematiche nell’abitazione della vittima e di trovare a fianco del cadavere l’arma del delitto.

Si tratta di un coltello da cucina con una lama di circa 10 centimetri, ancora sporco di sangue.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire il movente ed escludere l’eventuale coinvolgimento di altri.

I carabinieri battono però diverse piste. Per gli investigatori è valutato anche il movente passionale.

Il pm ha emesso il fermo, dicono gli investigatori:

«sulla base di una prima valutazione delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli investigatori,

avendo ravvisato il pericolo che, nelle more del procedimento, l’indagato possa darsi alla fuga o fruire di connivenza e protezione in ambienti criminali o familiari, anche in ragione delle sue origini tunisine».

Il ragazzo si dichiara innocente.

L’avvocato del giovane, Giuseppe Marino spiega:

«Il mio assistito ha detto di non conoscere l’uomo che è stato trovato morto nel suo appartamento a Letojanni escludendo anche qualsiasi rapporto di qualsiasi tipo anche sessuale con la vittima».

Aggiunge il legale:

«È un bravo ragazzo, lavora come cameriere in un locale a Letojanni e prima lavorava in un altro ristorante a Taormina sempre come cameriere».

«È un lavoratore onesto e non ha mai fatto male a nessuno e non ha precedenti. Si trovava in quel palazzo perché è andato a trovare un altro ragazzo tunisino suo amico».

Continua Marino:

«È stato individuato come colpevole perché è scappato spaventato. Ha riferito che sarebbe stata un’altra persona a colpire Canfora:

lui ha sentito qualcosa ed è entrato nella stanza, avrebbe visto il sangue e si sarebbe appoggiato incautamente su alcuni oggetti macchiandosi così i vestiti».

Infine conclude l’avvocato:

«Poi sarebbe fuggito in preda al panico. Siamo certi che la verità emergerà».