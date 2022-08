Drone precipita durante il concerto, donna ferita. Donna ricoverata in ospedale ad Agrigento dopo il concerto di Orietta Berti.

Drone precipita durante il concerto, donna ferita

Drone precipita durante il concerto, donna ferita. Una donna colpita ad Agrigento da un drone precipitato che era utilizzato per eseguire foto dall’alto e riprese video aeree.

L’oggetto volante era radiocomandato da un fotografo che immortalava l’esibizione di Orietta Berti in concerto ieri sera nel piazzale Giglia, ad Agrigento.

La spettatrice era serenamente seduta su una panchina. La donna ferita trasportata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.