Coronavirus in Sicilia, 1.567 i nuovi casi e 7 morti. Ieri i nuovi positivi erano 2.087. I tamponi eseguiti sono 11.106.

Il tasso di positività è il 14%, in diminuzione rispetto al 15% di ieri. La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono 112.818 con un decremento di 682 casi.

I guariti sono 2.242 e 7 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.900. Negli ospedali siciliani sono ricoverati 709 pazienti, 26 in meno rispetto al giorno precedente.

In terapia intensiva in Sicilia sono ricoverate 31 persone, lo stesso numero rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 319; Catania 298; Messina 293; Trapani 178; Siracusa 149; Agrigento 128; Ragusa 94; Caltanissetta 84; Enna 24.

In Italia calano i nuovi positivi e le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 19.457, ieri erano 24.787. Le vittime del virus sono 78, in calo rispetto alle 129 di ieri.

Il tasso è il 14%, in rialzo rispetto a ieri. i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 298. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere in tutta Italia sono 30.

I ricoverati nei reparti ordinari in tutta Italia sono 7.543, in lieve calo nelle ultime 24 ore.