Musumeci dimissioni già domani? In aula il riferimento di Lupo. Il presidente lascerebbe in funzione dell’election day.

Musumeci dimissioni già domani?

Musumeci dimissioni già domani? Le voci sul possibile congedo anticipate del presidente della Regione Nello Musumeci che da giorni circolano nei corridoi di Palazzo dei Normanni, oggi sono arrivate fin dentro l’aula di Sala d’Ercole.

Nel corso dell’esame del ddl di variazioni di bilancio, infatti, il capogruppo Pd Giuseppe Lupo si è riferito a questo scenario quando ha chiesto la parola sulla votazione di una norma.

Lupo rivolgendosi alla presidenza ha detto:

«Chiedo il voto segreto di questo articolo, sempre che nel frattempo non siano arrivate al protocollo le dimissioni del presidente della Regione».

Le eventuali dimissioni anticipate del presidente, per le quali avrebbe tempo fino all’8 agosto, sarebbero funzionali all’election day.

Altrimenti in Sicilia si voterà per le regionali in autunno, dopo il 25 settembre data già indicata per le politiche.

Terminata la cerimonia del ventaglio all’Ars, riunione informale dei partiti del centrodestra senza Diventerà Bellissima.

L’opzione dimissioni già stasera o comunque entro venerdì.

Al centro della discussione le contromosse nel caso che il presidentemetta in atto la minaccia paventata nelle ultime ore, ovvero quella di dimissioni forse già stasera e comunque entro venerdì.