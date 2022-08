Calcio Catania SSD, ok si parte con la serie D. Il club rosso-azzurro ammesso in sovrannumero dalla Figc a condizione che adempia entro il 5 agosto.

Calcio Catania SSD, ok si parte dalla D. Il Catania comincia la sua impresa dalla Serie D.

Il presidente della Figc, d’intesa con quello della Lega Nazionale dilettanti, con una delibera ha ammesso in:

«sovrannumero al campionato di Serie D organizzato dall’Interregionale il club etneo, a condizione che adempia entro il 5 agosto alle prescrizioni previste dal dipartimento per l’iscrizione al campionato».

Il Catania, dichiarato fallito nel dicembre scorso mentre giocava in Serie C, era rimasto in esercizio provvisorio fino ad aprile quando era stata revocata l’affiliazione.

A fine giugno il Comune ha assegnato il titolo sportivo a Ross Pelligra, imprenditore australiano di origini siciliane.

Queste le parole scritte in calce dal presidente della Figc Gabriele Gravina e rese pubbliche dai responsabili del Comune di Catania:

«La Figc, tenuto conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della Città di Catania, ritiene che possa essere concessa alla predetta Città,

l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle NOIF e nel rispetto dei requisiti ivi previsti o comunque fissati dalla FIGC, di iscrivere al Campionato Interregionale (Serie D) una società in rappresentanza del Comune».

Si concretizza così la richiesta del presidente della SSD Catania Rosario Pelligra, di affiliazione del nuovo club al campionato di serie D.