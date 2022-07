Incidente in moto, perde il controllo e si schianta. Porto Empedocle. Il sessantenne era rientrato dal Belgio per le ferie.

Incidente in moto, perde il controllo e si schianta. Alfonso Macannuco, 60 anni, originario di Agrigento e residente in Belgio, è deceduto in un incidente stradale sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula.

Il motociclista nel momento del sinistro si trovava in territorio di Porto Empedocle, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli.

Improvvisamente l’impatto che lo ha ucciso.

Macannuco era alla guida di una Yamaha Virago, con targa belga, e all’improvviso ha perso il controllo della motocicletta.

La vittima era rientrata da Belgio per un periodo di ferie.

Le indagini dovrebbero accertare se qualcuno gli abbia tagliato la strada o qualche altro mezzo abbia avuto responsabilità nell’incidente.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118, le prime cure in loco ma il sessantenne nonostante gli sforzi dei sanitari non ce l’ha fatta.

La strada è temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla statale 115 ter.

Sono in corso gli accertamenti per accertare la dinamica del sinistro stradale e stabilire eventuali responsabilità.