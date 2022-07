Principio di insularità in Costituzione, non subito. Approvata dalla Camera in via definitiva la modifica all’articolo 119. Armao: «Battaglia vinta da siciliani e sardi».

Si delineano nuovi percorsi per superare le difficoltà con cui devono fare i conti da anni.

Il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao spiega:

«Con la votazione odierna della Camera dei deputati sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione,

‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’,

si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa»

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci commenta:

«Superare gli svantaggi derivanti dall’insularità diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione».

«È una vittoria per tutti gli isolani d’Italia».

Aggiunge il presidente della Regione:

«Continueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinché vivere su un’isola non sia più una maledizione o un problema,

ma una straordinaria opportunità, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita».

Conclude Musumeci:

«Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia».

L’inserimento della insularità in Costituzione, però, non entra immediatamente in vigore.

Nella votazione a Montecitorio non è stato infatti raggiunto il quorum dei due terzi previsto dalla “procedura aggravata” propria delle modifiche costituzionali per scongiurarne la sottoponibilità a referendum confermativo nei prossimi tre mesi.

Alla Camera il quorum dei due terzi è stato sfiorato: mancavano infatti, dalla lettura dei tabulati messi a disposizione successivamente, solo otto voti.

La cosiddetta “procedura aggravata” è prevista dall’articolo 138 della Costituzione.

In relazione a questa norma:

«le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi,

e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».

«Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,

ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».

«La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

«Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».