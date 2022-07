Investe 4 pedoni con lo scooter, grave bimbo. L’incidente è avvenuto nel centro di Caltanissetta in via Rosso di san secondo. Quattro i feriti.

Investe 4 pedoni con lo scooter, grave bimbo

Investe 4 pedoni con lo scooter, grave bimbo. Il piccolo ha 4 anni ed è in gravi condizioni a causa di un incidente che ha provocato quattro feriti a Caltanissetta, in via Rosso di San Secondo.

Il bambino stava attraversando la strada del centro cittadino, insieme al padre, quando uno scooter con a bordo due persone, marito e moglie, ha travolto entrambi.

Il bimbo ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita al capo.

Il piccolo gravemente ferito è arrivato in pronto soccorso in codice rosso, subito intubato, disposto il trasferimento in un’altra struttura.

Il padre avrebbe riportato una frattura alla caviglia mentre i due passeggeri dello scooter traumi facciali e al torace.

Subito dopo il sinistro sono intervenute quattro ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. I vigili sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.