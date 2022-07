Strage via D’Amelio, 30 anni di bugie. La celebrazione a Palermo “Suono del silenzio” e l’amarezza dei familiari.

Strage via D’Amelio, 30 anni di bugie. Oggi è il giorno delle celebrazioni in memoria della strage di via D’Amelio, a Palermo.

Avvenimenti che portarono alla morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Le iniziative in programma a Palermo e in tutta Italia, come ogni anno sono molte. Un anniversario che però arriva a pochi giorni di distanza dalla sentenza sul cosiddetto “depistaggio”.

Esito che ha lasciato delusa la famiglia Borsellino, con il fratello Salvatore Borsellino che ha chiesto per l’edizione delle celebrazioni in via D’Amelio soltanto una cosa: silenzio.

L’amarezza dei familiari per la sentenza di Caltanissetta.

Una giornata che lo stesso Salvatore Borsellino ha voluto intitolare appunto “Il suono del silenzio”. In via D’Amelio, ci sarà soltanto una pedana, sulla quale si esibirà il violoncellista Luca Franzetti.

Salvatore Borsellino, fratello di Paolo dichiara:

«Ora chiediamo noi il silenzio. Silenzio alle passerelle. Silenzio alla politica».

«Perché invece di fare tesoro di ciò che in questi trent’anni è successo, ci accorgiamo che la lotta alla mafia non fa più parte di nessun programma politico».

Un amaro in bocca figlio dell’esito della recente sentenza del processo a Caltanissetta sul cosiddetto depistaggio. Processo che ha portato alla prescrizione per due poliziotti e all’assoluzione per il terzo.

Evidenzia Salvatore Borsellino:

«Avremmo voluto celebrare il trentesimo anniversario con una vittoria sulla mafia e quindi con la scoperta della verità».

«Purtroppo sarà anche quest’anno solo un appuntamento rimandato».

Spiega Salvatore:

«Celebrati numerosi processi ma ancora attendiamo di conoscere tutti i nomi di coloro che hanno voluto le stragi del ’92-’93».

«Abbiamo chiaro che mani diverse hanno concorso con quelle di Cosa Nostra per commettere questi crimini».

Infine conclude Salvatore Borsellino:

«Chi conosce queste relazioni occulte resta vincolato al ricatto del silenzio».

Chiosa Fabio Trizzino avvocato dei Borsellino:

«Processi travolti da prescrizione»

Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della Fondazione a lui intitolata afferma:

«Nel ricordare oggi Paolo Borsellino, il suo straordinario esempio di uomo e di magistrato, il suo sacrificio torniamo a chiedere la verità piena sulla sua morte e sulla morte dei suoi agenti di scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e Agostino Catalano».

Conclude Maria Falcone:

«Da cittadini abbiamo il dovere di non rassegnarci, di continuare a pretendere che sia fatta luce su uno degli episodi più gravi della storia recente: lo dobbiamo ai nostri caduti e al nostro Paese».

Il programma delle celebrazioni per la memoria, inizierà già alle ore 9 con l’iniziativa “Coloriamo via D’Amelio”, organizzata dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Occasione nella quale interverrà anche il ministro Paolo Bianchi.

Alle 10, il capo della polizia Lamberto Giannini deporrà una corona d’alloro all’interno dell’ufficio scorte della Questura.

Un’ora dopo, in Cattedrale, ci sarà la messa officiata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Chiuderà il programma delle iniziative in memoria di Paolo Borsellino la tradizionale fiaccolata che si snoderà da Piazza Vittorio Veneto fino in via D’Amelio. L’evento è organizzato dal Forum 19 luglio.