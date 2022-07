Calcio Catania SSD, costituita la nuova squadra. Nasce ufficialmente il nuovo gruppo sportivo, stamane firmato l'atto notarile.

Calcio Catania SSD, costituita la nuova squadra. Formalizzato stamane con atto notarile la formazione del gruppo sportivo calcistico che rappresenterà la città etnea.

Riparte così ufficialmente la nuova storia del calcio cittadino.

I componenti del Cda della società “Catania Ssd” sono:

Ross Pelligra presidente, Vincenzo Grella, vice presidente e Giovanni Caniglia, consigliere di amministrazione.

Grande festa per i tifosi catanesi che ricorderanno il 13 luglio come un giorno importante per la rinascita del calcio a Catania.

La società etnea con a capo Ross Pelligra costituita questa mattina a Mestre, nello studio notarile Bandieramonte.

Presenti alla stipula dell’atto, Vincenzo Grella, nominato vice presidente e amministratore delegato, e l’advisor del Pelligra Group, Dante Scibilia.

La neonata società resta in attesa adesso di conoscere dalla Figc se potrà prendere parte al campionato di serie D.

Ecco il comunicato ufficiale del gruppo:

Il Presidente Rosario Pelligra si rivolge ai sostenitori della squadra che indosserà la maglia a strisce verticali rosse e azzurre:

«Sono orgoglioso, felice ed emozionato».

Aggiunge il presidente:

«Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto».

«I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare».

Infine il patron della nuova squadra Catania SSd afferma:

«Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza».

Lo stemma della società Catania SSD sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio.

Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera “Melior de cinere surgo”.