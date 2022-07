Incidente in tangenziale Catania, coinvolti 5 mezzi. Scontro nei pressi di San Giovanni La Punta. Chiusa carreggiata in direzione nord.

Sinistro stradale in tangenziale, nei pressi di San Giovanni La Punta.

A causa dello scontro la carreggiata in direzione nord della tangenziale in corrispondenza del km 2,800, chiusa al traffico per gli accertamenti in corso.

Coinvolti 4 veicoli e una motocicletta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di Anas e delle Forze dell’ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.