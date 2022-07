Covid in Sicilia, 8.060 nuovi casi e 13 vittime. Eseguiti nelle ultime 24 0re 30.557 tamponi. Catania resta la prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 8.060 nuovi casi e 13 vittime. Ieri i nuovi positivi erano 8.739. Eseguiti 30.557 tamponi. Il tasso scende dal 28 al 26%.

La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono 127.311 con un aumento di 6.651 casi.

I guariti sono 2.573, i decessi sono 13 e portano il totale delle vittime a 11.280.

I pazienti ricoverati negli ospedali sono 1.001 (22 in più di ieri), dei quali 40 in terapia intensiva (7 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 1.996; Palermo 1.935; Messina 1.653; Agrigento 900; Siracusa 831; Trapani 748; Ragusa 631; Caltanissetta 393; Enna 150.

In Italia calano di poco i contagi e aumentano le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 100.690, ieri erano 107.240. Le vittime provocate dal virus sono 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri.

Eseguiti 371.874 tamponi. il tasso di positività si attesta 27%, stabile rispetto a ieri. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632 (80 in più di ieri).

Gli italiani positivi al coronavirus sono complessivamente 1.247.222. I contagiati da inizio pandemia in totale sono 19.259.037, i decessi salgono a 168.969.

Dimessi e guariti sono 17.842.846, con un incremento di 53.233.