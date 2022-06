Covid in Sicilia, 5.832 nuovi casi e 5 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 26.850. Catania prima per contagi in Sicilia.

Covid in Sicilia, 5.832 nuovi casi e 5 morti. Ieri i contagi erano 6.396. Ai positivi di oggi la Regione Siciliana ne aggiunge 1.296 relativi a giorni precedenti.

I tamponi eseguiti sono 26.850. Il tasso di positività scende dal 27,6% al 21,7%. La Sicilia è settima in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 25.132.

I guariti sono 2.848, cinque i decessi. I ricoverati negli ospedali sono 801, quindici in più rispetto al giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva sono 29 (2 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 2.065; Palermo 1.855; Messina 814; Siracusa 633; Agrigento 514; Ragusa 474; Trapani 419; Caltanissetta 233; Enna 121.

In Italia aumentano i positivi, ma in lieve calo le vittime.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 94.165, ieri erano 83.555. Le vittime sono 60, in lieve calo rispetto alle 69 di ieri.

Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 357.210 tamponi. Il tasso di positività schizza al 26,36%, rispetto a ieri che era 11,6%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva Sono 248, ovvero 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 37.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, dunque 219 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 835.213, ovvero 61.763 in più nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati da inizio pandemia sono in totale 18.438.877, i morti salgono a 168.294. Dimessi e guariti sono complessivamente 17.435.370, con un incremento di 33.632.