Calcio a Catania, il Comune sceglie il gruppo Pelligra. L’amministrazione comunale si è espressa, il nuovo titolo sportivo va all'imprenditore australiano.

Il gruppo fa capo all’imprenditore australiano di origini siciliane e rappresentato dall’advisor Dante Scibilia, preferito alle altre quattro proposte.

Le altre manifestazioni erano quelle di:

Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri; Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema; Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa e Antonello Mascali per conto di una cordata di imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli.

Sarà dunque “Pelligra Group”, interessato al Calcio Catania a rilevare anche Torre del Grifo, a recuperare stemma e antica denominazione.

La società, quindi avvia il nuovo progetto intestandosi il titolo che la Figc assegnerà al nuovo Catania.

Nei primi giorni della prossima settimana è prevista una conferenza stampa per illustrare le ragioni della scelta e il nuovo corso.

Sulla decisione, il Comune ha diramato una nota in cui scrive:

«ll sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, d’intesa con l’assessore Sergio Parisi, coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Direzione Sport e Politiche Comunitarie,

al termine di una attenta comparazione fra i cinque progetti candidati a rappresentare la Città di Catania a un campionato della Lnd, ha ritenuto di individuare,

tra le candidature pervenute, quello proposto dalla società rappresentata dal Dott. Dante Scibilia».

Continua la comunicazione:

«Il progetto del Gruppo Pelligra (piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica, e progetti di sviluppo),

è ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della Città di Catania, in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo».

Prosegue il comunicato:

«L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutte le società partecipanti e i loro proponenti, Giovannone, Ferlito, Ilari, Mascali, per la credibilità e la sostenibilità dei progetti presentati».

Si evidenzia nella nota:

«Ciò è la dimostrazione che la nostra Città, quando si propone in maniera seria, senza roboanti annunci, con richieste sostenibili e programmi realizzabili, riesce sempre ad attrarre imprenditori altrettanto seri e progetti concreti».

Continuano a scrivere i vertici dell’amministrazione comunale:

«La proposta sarà inoltrata, come prevedono le norme federali, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che si determinerà in merito».

Infine la nota del Comune di Catania conclude:

«Nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Gruppo Pelligra, sarà programmata una conferenza stampa in Municipio per illustrare il progetto proposto».

Pelligra Group è una società con sede in Australia e insediamenti anche in Cina, India e nelle Filippine.

La società è leader mondiale nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, nel ramo immobiliare (costruzione, proprietà, manutenzione, vendite e leasing “chiavi in mano”).

Inoltre si occupa di ammodernamento, trasformazione e ristrutturazione degli edifici, cura la realizzazione di aree aziendali e infrastrutture sportive, alberghiere e turistiche, nella strategia ambientale e nella bonifica.