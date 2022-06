Etna, Lava e fontane di fuoco danno spettacolo. Lingue di fuoco intrecciate tra loro solcano il corpo del Mongibello e incendiano di fascino la notte.

A squarciare il buio della notte, sono dei “sentieri” infuocati che si articolano sulla superficie del vulcano mentre uno spicchio di Luna decide saltuariamente di illuminare lo scenario dantesco.

Dopo la recente spolverata di cenere vulcanica caduta su Catania e sul suo hinterland, l’Etna continua a sprigionare fiumi di magma incandescente.

Lingue di fuoco sempre più intrecciate tra di loro solcano il corpo del Mongibello e incendiano di fascino la notte delle popolazioni pedemontane, conferendo un’aura di sacralità al monte più rappresentativo dell’isola.

In particolare, si registra un sistema di fratture sul bordo settentrionale della Valle del Bove: ovvero in zona Monte Serracozzo.

Il fenomeno in atto è desueto, in quanto solitamente le fratture che avvengono a quote basse sono accompagnate da terremoti o per la precisione da sciame sismico.

Interviene sull’argomento il vulcanologo dell’INGV di Catania Alessandro Bonforte che spiega:

«Stiamo assistendo a un’effusione che provoca diversi flussi magmatici. Vediamo fessure che permettono al magma di intrudersi».

Aggiunge lo studioso di vulcani:

«Sarebbe un azzardo definire subterminale questa eruzione, visto che la lava che sgorga dalla frattura si attesta ad una quota di 1800-1900 metri».

«Non vi è stata nessuna forzatura del magma che rompe le rocce, così come non è stato registrato nessun evento sismico, nè sono state riscontrare delle deformazioni significative».

Continua Bonforte:

«Ci troviamo di fronte a fratture aperte in modo silenzioso. Ciò potrebbe significare che vi siano delle intrusioni molto superficiali».

«Pertanto non si tratterebbe di magma che sale dal profondo ma di magma che proviene dai condotti principali».

Conclude il vulcanologo dell’Ingv di Catania:

«Tuttavia ciò va verificato, sebbene, forse non per un caso, il cratere di sud-est abbia smesso di fare attività».

Umberto Trovato