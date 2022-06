Elezioni a Palermo, candidatura in odor di mafia. Patto elettorale nel capoluogo siciliano, polizia arresta candidato Forza Italia.

Elezioni a Palermo, candidatura in odor di mafia

Elezioni a Palermo, candidatura in odor di mafia. La Polizia ha arrestato per scambio elettorale politico-mafioso uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo.

Le elezioni amministrative si terranno nel capoluogo etneo domenica prossima.

Si tratta di Pietro Polizzi, ex consigliere provinciale nel 2012 nella lista dell’Udc e nel 2017 candidato al consiglio comunale nella lista Uniti per Palermo che sosteneva il sindaco Orlando.

Secondo la Procura, per essere eletto, l’indagato, avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, storici alleati del capomafia Totò Riina.

Questi ultimi ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell’ultimo periodo della latitanza.

Arrestati anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel 1993 e un suo collaboratore, Manlio Porretto.

Le intercettazioni degli investigatori.

Contro l’aspirante consigliere comunale ci sarebbero alcune intercettazioni ambientali. Conversazioni dalle quali emergerebbe con chiarezza il “patto elettorale” stretto tra l’esponente di Fi e Sansone.

La conversazione intercettata, grazie a un trojan piazzato nel cellulare, è tra il costruttore mafioso Agostino Sansone e Pietro Polizzi.

Nel corso dell’operazione di polizia eseguite le perquisizioni.

Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione e gli uffici del costruttore Agostino Sansone.

La perquisizione ha riguardato alcuni immobili che si trovano nel complesso residenziale di via Bernini,

lo stesso in cui i Sansone, storici alleati dei boss corleonesi, ospitarono Totò Riina.

Il covo dal quale, il 15 gennaio del 1993, il padrino si allontanò prima di essere arrestato è al centro di misteri e di un lungo processo agli ex carabinieri del Ros che catturarono Riina.

I militari, imputati di favoreggiamento, furono assolti.

Agostino Sansone è fratello di Gaetano e Giuseppe. Noti costruttori con la passione per la politica, erano gli imprenditori di riferimento di Riina nel campo dell’edilizia.

Questi ultimi, Proprietari di un patrimonio enorme, in parte confiscato. Nel corso degli anni arrestati per mafia. Agostino ha scontato una condanna per associazione mafiosa.

Pm: «voto pericoloso merce di scambio».

La Procura di Palermo nella richiesta di arresto scrive:

«Quanto accertato in indagini impone un ineluttabile e urgente intervento di natura cautelare, atto a scongiurare il pericolo che il diritto-dovere del voto,

per le imminenti elezioni amministrative del 12 giugno, sia trasfigurato in merce di scambio assoggettata al condizionamento e all’intimidazione del potere mafioso».

Aggiunge l’ufficio della procura di Palermo:

«Ne deriverebbe difatti la conseguente grave violazione del principio e del metodo democratico del quale il libero e incondizionato esercizio del voto costituisce il caposaldo».