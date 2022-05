Unicef e comune Tremestieri per i diritti all’infanzia. Manifestazione nel Parco Padre Consoli, coinvolgendo i ragazzi delle scuole.

Unicef e comune Tremestieri per i diritti all’infanzia. Giovedì 27 maggio celebrato l’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Santi Rando, insieme all’UNICEF, ha organizzato una manifestazione presso il Parco Padre Consoli, coinvolgendo i ragazzi delle scuole.

Alla presenza del Sindaco, della Giunta e di rappresentanti del Consiglio Comunale, l’UNICEF, rappresentato dal prof. Vincenzo Lorefice, ha lanciato un chiaro messaggio:

«la crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini. Ben un miliardo di bambini, abitanti le aree più vulnerabili del mondo, sono infatti oggi a rischio a causa della crisi climatica e il dato sembra possa crescere pericolosamente».

L’impegno dell’UNICEF è concentrato verso la realizzazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati nell’ Agenda 2030, sostenendo la nascita di nuove scuole nei paesi in via di sviluppo.

Il Sindaco Rando dichiara:

«Siamo felici di aver coinvolto i bambini delle nostre scuole in una giornata così importante che ha rappresentato per loro un vero momento formativo».

«L’UNICEF è un’organizzazione che si impegna per tutelare i diritti dei bambini in ogni parte del mondo e, sono pertanto proprio i bambini che devono conoscere il valore e la portata di questo impegno».

Infine conclude il primo cittadino di Tremestieri Etneo:

«Un grazie particolare ai bimbi della scuola Teresa di Calcutta che hanno partecipato con entusiasmo a questa giornata».