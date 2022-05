Catania a giugno sarà la Capitale del dono. In arrivo nella città etnea oltre 1.000 volontari per promuovere il dono del sangue.

Catania a giugno sarà la Capitale del dono. Si svolgerà a Catania nelle giornate del 3 e 4 giugno il 60° Congresso Nazionale Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

Nella mattina di mercoledì 1 giugno prevista la conferenza stampa di presentazione del Congresso, presso Palazzo d’ESA, sede di Catania della Presidenza della Regione Siciliana.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma del Congresso e annunciati i vincitori della III edizione del Concorso nazionale “A scuola di dono”.

Concorso rivolto agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione e i vincitori della XII edizione del Premio Giornalistico “Fidas-Isabella Sturvi”.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Santi Sciacca, Direttore S.T. “Arnas Garibaldi” di Catania e Componente del Tavolo tecnico del Centro Regionale Sangue;

Giuseppe Arcidiacono, Assessore alla Salute del Comune di Catania; Milena Nicotra, Vicepresidente Atog – Associazione Talassemici Ospedale Garibaldi;

Salvatore Caruso, Presidente Fidas Sicilia e l’avv. Giovanni Musso, Presidente Nazionale Fidas.

Modererà la conferenza stampa Enzo Emmanuello, Consigliere Nazionale Fidas con delega alla comunicazione.

Il 3 giugno si apriranno i lavori Congressuali.

L’appuntamento vedrà convergere a Catania oltre 180 delegati in rappresentanza degli oltre 500.000 donatori di sangue Fidas.

La Giornata del Donatore Fidas si svolgerà il 5 giugno.

All’evento, giunto alla sua 40^ edizione, sono previsti oltre un migliaio di donatori provenienti da tutta Italia che sfileranno per le vie principali di Catania.

Il Presidente Nazionale Fidas, Giovanni Musso afferma:

«La a prima settimana di giugno Catania diverrà la Capitale del dono, facendosi carico di ricordare a tutta Italia quanto sia importante il gesto anonimo, volontario e gratuito del dono del sangue e degli emocomponenti».

Aggiunge Musso:

«Non ci stancheremo mai di ripetere che chi dona sangue o plasma, dona vita. Letteralmente».

«Non esistono medicine che possano sostituire il bisogno di trasfusioni, o di medicinali plasma-derivati».

Conclude Il Presidente Nazionale FIDAS:

«Alle porte di questa estate, periodo in cui puntualmente si registrano gravi carenze che rappresentano rischi per la salute dei pazienti e della comunità più in generale, vogliamo dire ad alta voce:

Donatori, abbiamo bisogno di voi!».