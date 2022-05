Assassinata a Vittoria, sulle tracce dell’omicida. Immagini avrebbero consentito identificare l'uomo che ha accoltellato la 37enne albanese.

Assassinata a Vittoria, sulle tracce dell’omicida

Assassinata a Vittoria, sulle tracce dell’omicida. Sono serrate le indagini che riguardano l’omicidio di Brunilda Halla.

Si tratta di una donna albanese 37 anni, uccisa poco dopo le 13, in via Tenente Alessandrello, all’angolo con via Firenze, a Vittoria, comune in provincia di Ragusa.

La vittima, conosciuta anche col nome di Bruna, accoltellata a morte nei pressi della sua abitazione da un uomo che si è dileguato a piedi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero consentito di individuare l’assassino.

Ora si attende la conclusione delle indagini nelle prossime ore con maggiori dettagli che possano portare alla soluzione dell’omicidio.

Brunilda Halla viveva con il marito e due figli. Nel momento in cui si è consumato il delitto il consorte si trvava al lavoro.