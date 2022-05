Aida trionfa al Teatro Comunale Mandanici - Interviste. La sala gremita e tante ovazioni hanno suggellato un vero e proprio trionfo per l’opera.

Aida trionfa al Teatro Comunale Mandanici – Interviste. Teatro sold out per il capolavoro verdiano arricchito dal monumentale allestimento firmato Zeffirelli con oltre duecento artisti coinvolti.

La sala gremita e continue ovazioni hanno suggellato un vero e proprio trionfo per la produzione di Aida di Giuseppe Verdi.

L’opera in scena nella sala del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto il 21 Maggio.

L’evento sugella la Stagione 2022 firmata dal neo direttore artistico Alberto Munafò riporta la grande opera lirica nel principale Teatro cittadino che mancava da oltre cinquanta anni.

L’allestimento storico firmato da Zeffirelli, insieme ai meravigliosi costumi di Anna Anni, hanno garantito dal grande impatto emozionale.

Alla sontuosità e monumentalità scenografica ha fatto da contraltare un livello musicale di prim’ordine.

Il cast di assoluto livello ha letteralmente incantato il folto pubblico accorso per quello che è stato definito come l’evento più atteso per le scene teatrali siciliane.

Nel ruolo eponimo Chrystelle Di Marco dal volume possente e ricca di sfumature, il validissimo tenore dal timbro argentino Eduardo Sandoval ha interpretato Radames;

bene i ruoli dell’Amneris di Sanja Anastasia così come l’Amonasro di Alessio Verna e il signorile il Ramfis di Sulkhan Jaiani.

A completare il cast il Re d’Egitto di Gaetano Triscari, la Sacerdotessa di Leonora Ilieva e il Messaggero di Federico Parisi.

Barthelemy Martin ha diretto la formazione orchestrale e l’impeccabile Coro Lirico Siciliano, preparato con assoluta maestria da Francesco Costa.

Da segnalare il balletto preparato da Sarah Lanza che ha interpretato il ruolo della ballerina solista con grande padronanza scenica.

Ineccepibile l’apporto delle luci sapientemente create da Gabriele Circo.

Al termine dello spettacolo, calorosi e prolungatissimi applausi, tributano il successo per tutti.

Foto e immagini video Davide Sgroi