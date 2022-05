Controlli nel quartiere Librino a Catania, 12 denunce. La polizia trova garage occupati, auto rubate e anche una tuta da motociclista.

Controlli nel quartiere Librino a Catania, 12 denunce. La polizia di Stato denuncia 12 persone a Catania, nel quartiere di Librino.

Gli agenti hanno anche accertato nove casi di evasione dagli arresti domiciliari.

Le denunce comminate per vari motivi:

lesioni personali aggravate, furto aggravato, ricettazione, falso materiale, omessa custodia di beni sottoposti a sequestro giudiziario,

e ancora, mancanza della tabella dei giochi proibiti all’interno di una sala giochi abusiva, per truffa in concorso, una per abusivismo edilizio e per inottemperanza a un provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza.

Due persone tradotte in carcere, dove dovranno scontare le pene comminate loro con sentenze definitive:

un 54enne dovrà scontare 4 anni e 9 mesi per furto aggravato e ricettazione;

un 59enne 9 anni e 7 mesi per associazione mafiosa, rapina, furto, ricettazione, evasione e violazione degli obblighi impostigli dalla sorveglianza speciale.

Ancora, un uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che si è barricato nella sua abitazione per impedire una perquisizione.

I poliziotti tra l’altro hanno denunciato cinque persone per invasione di edificio pubblico per aver occupato illegalmente cinque garage di proprietà del Comune.

Ritrovati oggetti di valore tra cui compressori ad aria, stivali e una tuta nuova da motociclista recante scritta “Stage 6 Racing”.