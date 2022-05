Mamma e figlia decedute, marito chiede giustizia. Lorenzo Meschisi: «Era incinta e stava bene, voglio sapere perché mia moglie è morta».

Mamma e figlia decedute, marito chiede giustizia. Sarà conferito domani l’incarico per eseguire la doppia autopsia sul corpo di Caterina Todaro e la figlia Desirè.

Entrambe decedute lo scorso 5 maggio a Palermo, figlia che la donna portava in grembo.

Il marito Lorenzo Meschisi vuole conoscere la verità e fare luce sulla morte della moglie, di appena 38 anni.

L’uomo della tragedia non riesce a farsene una ragione, condsiderato che la donna stava bene e che la gravidanza, peraltro non la sua prima, l’aveva portata avanti regolarmente.

Una gestazione senza particolari problematiche, e la ginecologa che la seguiva le aveva anche prescritto esami in più rispetto a quelli canonici per ulteriore sicurezza.

Afferma Lorenzo Maschisi:

«Caterina non soffriva di alcuna patologia, l’unico problema di cui si lamentava ultimamente era un po’ di sciatica».

Mia moglie spiega Maschisi:

«Effettuava esami e analisi ogni mese, risultati sempre tutti a posto, con parametri nella norma: le era stata prescritta solo la cardio-aspirina».

Quella mattina del 5 maggio, però, nella casa di via Antonio Vian dove la famiglia risiede, è successo qualcosa di inspiegabile.

Meschisi, come faceva ogni giorno, è rincasato dal lavoro per il pranzo, poco dopo le 13.

Ha chiamato Caterina ma non rispondeva e ha cominciato a cercarla, trovandola riversa sul pavimento di casa esanime nel corridoio vicino alla porta del bagno.

Dice Lorenzo:

«Non respirava ed era già fredda».

Racconta ancora sotto shock il marito, la sua immediata richiesta aiuto:

«Alle 13.10 ho chiamato il 118 facendo presente che mia moglie incinta, in otto mesi era priva di sensi e non dava segni di vita e, dopo cinque minuti ho richiamato di nuovo per sollecitare l’ambulanza».

Infine conclude il marito, ambulanza che è arrivata dopo una ventina di minuti:

«ma solo con due barellieri, il medico non c’era».