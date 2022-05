Rapinano negozio con pistola giocattolo, arrestati. Prima entrano per il sopralluogo, poi la rapina a San Giovanni La Punta. tre in manette.

Questi ultimi rispettivamente fratello e sorella, tutti di Aci Sant’Antonio beccati per rapina a mano armata.

I militari dell’arma, da indagini, avevano appreso che i tre, a bordo di una Fiat Punto bianca, erano soliti compiere rapine ai danni di esercizi commerciali nell’hinterland etneo.

In seguito alla segnalazione di un altro colpo effettuato in un negozio in via Etna di San Giovanni La Punta, le pattuglie hanno subito intercettato la vettura con i tre rapinatori.

I ladri erano a bordo dell’auto vicino al luogo della rapina, i carabinieri hanno loro sbarrato la strada in via Ficarazzi a Catania, nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù.

Le tre persone, subito bloccate, hanno ammesso le loro responsabilità.

Sottoposti a perquisizione, trovati in possesso di una pistola, rivelatasi un’arma giocattolo, e di 250 euro provento della rapina appena commessa a San Giovanni La Punta.

Dai filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale rapinato, è emerso come i tre avessero dapprima effettuato un sopralluogo.

Infatti, mentre fratello e sorella rimanevano in auto per non destare sospetto, il terzo rapinatore ha fatto il suo ingresso nel negozio.

Quest’ultimo ha puntato l’arma verso l’impiegata ed è fuggito dopo essersi impossessato del denaro contenuto nella cassa.

Convalidato l’arresto dei tre, la donna posta agli arresti domiciliari e per i suoi due complici custodia cautelare nel carcere di Enna.