Violenze sui passanti, polizia cerca i teppisti in scooter. Gli agenti della squadra mobile danno la caccia ai bulli che hanno malmenato dei giovani.

Violenze sui passanti, polizia cerca i teppisti in scooter

Violenze sui passanti, polizia cerca i teppisti in scooter. Indignazione e stupore dopo il video, in cui si vede un giovane su un monopattino elettrico nella pista ciclabile del lungomare spinto e fatto cadere per terra.

A farlo cadere un gruppo di giovinastri in scooter immortalati nelle immagini.

In piazza Carlo Alberto dei ragazzi avevano parcheggiato le auto e, mentre camminavano, sono arrivati due scooter a velocità.

Uno degli scooteristi, ha sferrato mentre erano in corsa, un forte schiaffo a un ragazzo della comitiva di amici.

I giovinastri, proseguendo nella loro corsa, hanno colpito anche un altro passante che si trovava nella zona.

Questi i racconti di testimoni che, rivedendo il video del lungomare diventato subito virale, hanno riconosciuto i ragazzi sullo scooter, in particolare il loro abbigliamento.

I giovinastri che hanno compiuto gli atti di violenza riconosciuti grazie all’abbigliamento: una tuta bianca che indossava uno dei teppisti.

Le forze dell’ordine indagano per trovare i responsabili di quanto accaduto nel lungomare di Catania e che, evidentemente, quella stessa sera hanno preso di mira più persone.

Si cercano anche i bulli che hanno seminato il panico in piazza Carlo Alberto e nelle vie limitrofe attraverso le telecamere installate della zona.

Immagini che potrebbero permettere di svelare l’identità di questi teppisti, come raccontato dai testimoni.

Intanto il Codacons ha annunciato di presentare un esposto in Procura, chiedendo di:

«indagare per associazione a delinquere finalizzata a commettere più reati intimidatori nei confronti di minori e non solo, minacce, atti persecutori, percosse e lesioni personali».