Coronavirus in Sicilia, 1.777 nuovi casi e 7 morti. I contagiati nell’isola ieri erano 4.014. Pochi come sempre i tamponi eseguiti che sono 11.303.

Il tasso di positività scende al 15,7% ieri era al 16,5%. Nelle terapie intensive sono ricoverati 51 pazienti (2 più di ieri).

La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi in Italia esattamente come ieri. Gli attuali positivi sono 121.188 con un aumento di 640 casi.

I guariti sono 1.534. Le vittime sono 7 e aumentano il totale dei decessi a 10.493.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 619; Catania 361; Trapani 282; Messina 189; Agrigento 185; Enna 185; Ragusa 147 e 101 a Caltanissetta.

In Italia calano i contagi ma aumentano i decessi.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 24.878. Ieri erano stati 56.263. I decessi sono 93, in aumento rispetto ai 79 di ieri.

Eseguiti 138.803 test (ieri 326.211), il tasso di positività è il 18%, in aumento rispetto al 17% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 416, numero stabile rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10 mila: sono 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 1.242.600, ovvero 1.549 in meno nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati da inizio pandemia sono in totale 16.161.339, mentre i morti salgono a 162.781. Dimessi e guariti sono complessivamente 14.755.958, con un incremento di 26.738 rispetto a ieri.