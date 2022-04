25 aprile a Palermo, vicina al popolo ucraino. Anche il sindaco Leoluca Orlando alla cerimonia del ricordo nel parco Piersanti Mattarella.

25 aprile a Palermo, vicina al popolo ucraino. Si è svolta stamane nel parco Piersanti Mattarella (ex Giardino Inglese), la cerimonia celebrativa del 77° anniversario della Liberazione.

Presenti per l’occasione i vertici delle forze armate, delle forze di polizia territoriali, delle delegazioni dell’Anpi e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Hanno partecipato all’evento anche numerosi cittadini, presso i cippi commemorativi dei martiri siciliani della Divisione Acqui e del comandante partigiano Pompeo Colajanni.

Per ricordare l’evento deposte le corone d’alloro dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente dell’Anpi Ottavio Terranova.

Successivamente ha sfilato un corteo lungo via Libertà fino al Teatro Massimo di Palermo.

Ricordando il particolare momento, il sindaco Leoluca Orlando ha detto:

«Il 25 aprile come ogni anno, conferma l’atto di omaggio e gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita per l’affermazione di quella Costituzione repubblicana e,

di quei diritti che in questo momento sono violati in varie parti del mondo.

Continua il primo cittadino:

«Il mio pensiero va in particolare al popolo ucraino che subisce l’aggressione militare della Russia, aggravata da veri e propri crimini di guerra e,

che cerca di inviare un messaggio al mondo in difesa del diritto alla vita e del diritto alla pace».

Spiega Orlando:

«Le guerre uccidono non soltanto in Europa ma anche in altre parti del mondo, ricordiamolo quando tanti migranti fuggono dall’Africa e dall’Asia».

«Lo dico esprimendo grande solidarietà al popolo ucraino, una solidarietà che la città di Palermo sta dimostrando accogliendo gli ucraini».

«Essere qui numerosi, come non mai, è la conferma che il popolo palermitano è legato ai principi fondamentali del diritto alla pace e del diritto alla vita».

Evidenzia ancora il sindaco di Palermo:

«Palermo non è vittima del pensiero unico. È contro il pensiero unico che calpesta il valore della democrazia».

«Affermare che gli antifascisti sono tutti uguali è un insulto alla lotta di Liberazione».

«Questo è il senso vero del 25 aprile a Palermo».

Infine conclude Leoluca Orlando:

«Non è consentito che qualcuno in nome della polemica interna alle forze democratiche possa tentare di sostenere tesi fasciste e naziste e che appartengono a un pericoloso ritorno al passato».

Il presidente dell’Anpi di Palermo, Ottavio Terranova, lancia un forte grido d’allarme davanti al cippo che ricorda i martiri di Cefalonia, Pompeo Colajanni e il partigiano “Barbato” che partecipò alla liberazione di Torino.

In merito afferma Terranova:

«La pace è in pericolo».

La solidarietà al popolo ucraino passa, nelle parole di Terranova, attraverso il ricordo della: «Resistenza italiana i cui valori si ritrovano nella Costituzione e nel sistema di diritti alla base della democrazia repubblicana».

Terranova lancia un appello per la pace che non sia affidata solo alle armi perché, dice:

«le armi chiamano altre armi. L’obiettivo deve essere quello di “perseguire la pace con la difesa della vita di tutti».

Infine aggiunge il vice presidente di Anpi Palermo, Armando Sorrentino:

«Questo è un giorno emblematico per la fase tragica che viviamo.

Conclude Sorrentino:

«La condanna dell’invasione dell’Ucraina è netta e si unisce al rammarico che non sia stata sviluppata subito un’azione diplomatica per fermare l’aggressione».