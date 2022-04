Turista svizzero di 58 anni si lancia in volo con il parapendio assieme ad amici dal campo di Gallodoro, secondo una prima ricostruzione precipita in mare e perde la vita

Precipita col parapendio a Letojanni, un morto

Precipita col parapendio a Letojanni, un morto. La tragedia è avvenuta stamane nelle acque di Letojanni, comune in provincia di Messina.

Turista svizzero di 58 anni si lancia in volo con il parapendio assieme ad amici dal campo di Gallodoro, secondo una prima ricostruzione precipita in mare e perde la vita.

Il corpo recuperato grazie all’intervento dei presenti che lo hanno raggiunto in acqua con un pattìno.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri coordinati dal capitano, Giovanni Riacà.

Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica e risalire alle cause dell’incidente.