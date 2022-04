Il commissario per l’emergenza Covid di Catania annuncia ufficialmente la chiusura dei sei hub vaccinali nella provincia di Catania. Resterà ancora attivo il punto vaccinale di via Pasubio 19

Centri vaccinali a Catania, 6 chiudono

Centri vaccinali a Catania, 6 chiudono. Da martedì 19 aprile le somministrazioni saranno eseguite in ambulatori dell’Asp collocati nei distretti territoriali.

Vaccinazioni anche negli studi dei medici di medicina generale, nelle farmacie che hanno dato disponibilità e negli ospedali (Garibaldi Nesima per donne in gravidanza e in allattamento e Cannizzaro per fragili e allergici).

Resterà ancora attivo il punto vaccinale di via Pasubio 19. Operativi anche tutti i drive in tamponi presenti sul territorio per i quali si è provveduto a una rimodulazione degli orari e dei siti.

La decisione è stata concordata con il management dell’Asp di Catania con il quale si è anche deciso di visitare gli hub per incontrare gli operatori e i sindaci, il cui contributo è assai importante.

Domenica 17 e lunedì 18 (Pasqua e Pasquetta) i centri vaccinali e i drive in di fine isolamento saranno chiusi.

Visita centri vaccinali e incontro con operatori e sindaci:

Misterbianco:

12 aprile ore 10.30;

Acireale:

12 aprile ore 16.30;

Catania:

13 aprile ore 11.3;

Caltagirone:

13 aprile ore 15.30;

Sant’Agata Li Battiati:

14 aprile ore 10.30

Bronte:

14 aprile ore 16.30