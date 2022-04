De Luca nel suo intervento indica cinque punti che rappresenteranno il cuore del programma che giorno dopo giorno si definirà con il confronto e la collaborazione dei cittadini siciliani

De Luca in convention a Catania riempie la sala. Stamane alle Ciminiere della città etnea si sono dati appuntamento circa 1.500 partecipanti per ascoltare il candidato a presidente della Regione Siciliana.

Presenti rappresentanze di 145 comuni della Sicilia orientale.

Si tratta del primo importante appuntamento che Cateno De Luca ha intrapreso per la conquista di Palazzo d’Orléans.

De Luca nel suo intervento indica cinque punti che rappresenteranno il cuore del programma che giorno dopo giorno si definirà con il confronto e la collaborazione dei cittadini siciliani.

L’ex sindaco di Messina indica:

l’abolizione del pizzo legalizzato imposto dall’utilizzo politico-mafioso della struttura burocratica regionale;

Il risanamento dei bilanci della Regione, delle partecipate e degli enti territoriali con un piano regionale di riequilibrio economico finanziario pluriennale previa operazione verità dei conti pubblici;

La semplificazione e decentramento del territorio, la gestione burocratica valorizzando le autonomie locali e i corpi intermedi con una norma regionale di intangibilità economico finanziaria;

l’attuazione dello statuto di autonomia rilanciando sul fronte meridionalista in ambito europeo per trasformare l’insularità in punto di forza;

la conquista della normalità infrastrutturale e l’autosufficienza pubblica della gestione delle risorse naturali e dei servizi pubblici essenziali.

Nel corso del suo intervento afferma Cateno De Luca:

«Partiremo da questi semplici quanto fondamentali punti per rivoluzionare il sistema politico amministrativo della Regione Siciliana».

«Partendo da qui scriveremo insieme non soltanto una nuova pagina della storia politica della Sicilia ma getteremo le basi per dare vita al movimento meridionalista».

Infine l’ex sindaco di Messina conclude con ironia:

«La banda bassotti adesso inizia a tremare. Hanno paura del Catemoto. L’onda lunga del cambiamento è partita, adesso non ci ferma più nessuno».

È intervenuto anche Ismaele La Vardera, l’ex inviato della trasmissione ‘Le Iene’, che ha ufficializzato nelle scorse ore la sua adesione a Sicilia Vera e ha ribadito questa mattina il perché della sua scelta.

Nel corso della mattinata ufficializzate le prime candidature all’Ars per le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.