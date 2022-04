Cajkovskij al Bellini, cascata di applausi per gli artisti. Sul podio il maestro Epifanio Comis. Solista la violinista, Lana Trotovsek.

Cajkovskij al Bellini, cascata di applausi – Interviste video. Due serate di successo per un importante appuntamento con la musica internazionale Russa nella prestigiosa sala del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Si tratta di un concerto monografico che il Teatro Massimo Bellini ha dedicato a Petr Il’ic Cajkovskij sommo compositore russo, tra i più amati al mondo.

In programma il concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74, intitolata “Patetica quest’ultima composta pare su suggerimento di Modest, fratello di Petr Il’ic.

Sul podio, a dirigere l’Orchestra del Bellini torna il maestro Epifanio Comis virtuoso e rinomato pianista,

artista eclettico, direttore del maggiore istituto musicale catanese e chiarissimo didatta.

Violino solista Lana Trotovsek, slovena e talentuosa artista di chiara fama.

In campo la perfezione della musica che redime le storie personali di chi suona e di chi ascolta. È così che il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 35 di Petr Il’ic Cajkovskij,

eseguito in maniera magistrale dall’orchestra del Bellini, guidato con passione, maestria ed entusiasmo dal maestro Comis e interpretato con virtuosa genialità dalla violinista Trotovsek.

È noto che all’inizio Cajkovskij trovò molte difficoltà a fare eseguire questo concerto.

La prima esecuzione a tre anni dalla sua composizione a Vienna nel 1881, per opera del violinista a cui fu poi definitivamente dedicato, Adolf Brodskij.

Prima di Brodskij si era rifiutato di suonarlo Leopold Auer, famoso virtuoso e didatta, che lo ritenne non adatto al violino e non «scritto nell’idioma degli archi»,

(salvo poi rettificare più tardi il suo giudizio e diventarne uno dei massimi interpreti dopo aver elaborato una revisione del concerto utilizzata da molti interpreti successivi, specialmente suoi allievi).

Il pubblico però lo accolse da subito con entusiasmo e da allora il Concerto di Cajkovskij per violino è un brano celebrato, quasi leggendario per difficoltà di esecuzione e bellezza.

Così questa composizione intrisa di storia e leggenda, rappresentata in un luogo altrettanto carico di storia e leggenda,

il Teatro Massimo Bellini di Catania dedicato a un grande nome della letteratura musicale, Vincenzo Bellini.

Nella migliore tradizione, chiamata una violinista di esperienza, Lana Trotovsek (che per l’occasione si è esibita per la prima volta nel teatro catanese).

Lei trentanovenne violinista slovena, ha gestito con equilibrio la cantabilità e il virtuosismo della composizione ciaikovskiana.

L’artista slovena eccellente in sé, ma quello che forse più conta, ha rivelato una personalità matura e singolare diretta da una bacchetta sicura e preparata.

La Trotovsek ha subito messo in campo a suo modo un suono di qualità tale da tramutarsi esso stesso in fatto espressivo.

Dal suo strumento dal timbro un po’ leggero, si dipanano in modo quasi inevitabile le scelte di fraseggio, che non conosce eccessi, ma una ricchissima varietà di sfumature.

Una lettura intimamente graziosa, che nella Canzonetta (II movimento) trova il momento più alto.

Certi improvvisi pianissimi, il dominio degli armonici, l’andamento malinconico eppure elegiaco rendono il movimento centrale un fraseggio seppur meno intenso, nitido e puntuale che non si dimentica.

L’artista sembra non temere i momenti più spiccatamente virtuosistici che esegue con facilità e talvolta con sfrontatezza e rende l’interpretazione molto personale.

Mi riferisco soprattutto alla cadenza del primo movimento, la Trotovsek bada più a una elegante semplicità e quieta grandezza che all’eccitazione bravuristica.

Ed è lei, soprattutto nel finale, condotta magistralmente dal direttore a coinvolgere l’orchestra.

Con questo spirito intimamente nobile e grazioso, in cui il fraseggio è sempre mediato dall’eleganza e dalla bellezza timbrica, lo conferma nel bis:

la Sarabanda tratta dalla seconda partita di Bach, del repertorio per violino solo, molto gradito dai presenti.

Come detto, un successo personale e davvero conquistato per un’artista pronta ad affrontare un pubblico severo.

Dopo la bellezza a volte aspra e irruente del paesaggio russo, i presenti, al termine hanno premiato l’impegno con una cascata di applausi che si sono prolungati per diversi minuti.

La seconda parte ha coinvolto il pubblico con la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74, “Patetica”.

L’autore affermò di aver scritto la sinfonia in base a un programma, che tuttavia non rivelò.

La morte di Cajkovskij pochi giorni dopo la prima esecuzione, considera la sesta sinfonia una sorta di testamento artistico,

nel quale confluiscono tutti gli stati emotivi, spirituali e affettivi che ne avevano caratterizzato la travagliata esistenza.

La sinfonia è lugubre nella sua introduzione, che via via diventa ora un lamento, ora una marcia funebre, o un valzer e addirittura seguono gli “allegro” uno dietro l’altro.

Una struttura un po’ insolita per una sinfonia, a spezzare quel tema dominante del fato che schiaccia il destino e che appare,

scompare e ricompare ossessivo nell’intimo dell’uomo e lo fa esplodere al di fuori con la sua melanconica pateticità.

L’esecuzione della Patetica da parte dell’orchestra del Bellini (in versione ridotta per le norme anti-covid) era splendida,

più che altro per il virtuosismo stupefacente e il coinvolgimento che ci ha riservato il direttore Epifanio Comis.

E’ difficile ascoltare un “solo” del clarinetto cantato con un suono così puro e pieno, o un intervento di tromboni e tuba così terrificante ma assolutamente privo di asprezza, o la sezione dei corni che suona con la leggerezza di un flauto.

Eppure nell’interpretazione di questa sinfonia abbiamo avvertito una certa presenza di sensibilità ed espressività che ha coinvolto il pubblico.

Soprattutto una notevole percezione nel movimento finale, che è straripante e coinvolgente nello stesso tempo da parte di musicisti russi, per una musica che è considerata il concentrato dell’anima russa.

I maestri d’orchestra al Bellini hanno dimostrato col tecnicismo del loro inossidabile virtuosismo un’interpretazione raffinata e profonda.

Notevole patos ha avvalorato il direttore Epifanio Comis che ha saputo condurre con bravura e fino in fondo una composizione famosa, difficile e apprezzata in tutto il mondo.

Grande intesa musicale tra orchestra e direttore, il quale è riuscito a coinvolgere ogni singolo componente,

regalando la sensazione di aver raddoppiato la sezione degli archi (ridotti durante l’esecuzione per le norme covid di distanziamento».

Insomma una interpretazione durante la quale si sono esaltati tutti gli aspetti musicali della composizione ciaikovskiana,

soprattutto nel fraseggio e riproducendo fedelmente la grande drammaticità contenuta nella partitura.

Al termine dell’esecuzione lunghi e meritati applausi hanno ripagato l’enorme impegno profuso dal direttore e da tutti i componenti dell’orchestra del Bellini.

Foto e riprese video, Davide Sgroi