Esplode deposito fuochi d’artificio, 2 feriti. Avvertito questo pomeriggio a Ispica Un forte boato causato da una esplosione in un deposito di fuochi d’artificio in via dello Stadio.

La deflagrazione è avvenuta all’interno della fabbrica Moltisanti, dismessa da circa 9 anni. Il forte boato avvertito anche nel centro abitato della cittadina in provincia di Ragusa.

I due ragazzi si sono feriti mentre giocavano all’interno della struttura, ammonticchiando residui di polvere pirica e poi hanno appiccato il fuoco.

I ragazzini feriti, dopo l’esplosione sarebbero riusciti a raggiungere un luogo abitato per chiedere aiuto e dopo le prime cure trasportati in elisoccorso a Catania.

Un ragazzino, di 14 anni, si trova ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania con un trauma da scoppio a un braccio e in altre parti del corpo.

Le condizioni del minorenne sono gravi ed è in prognosi riservata.

Il secondo, un quindicenne trasportato d’urgenza al Policlinico presenta ferite da schegge ma non è in pericolo di vita.

Nel 1999 si era verificato un primo incidente con lo scoppio del materiale pirotecnico conservato nei depositi;

Nove anni fa una seconda esplosione anche questa senza feriti aveva tuttavia determinato la decisione di chiudere la fabbrica, che era stata abbandonata.

Nel 2013 un’altra esplosione fu udita chiaramente a Ispica, tanto che decine di persone si precipitarono fuori dalle proprie abitazioni per la paura.

Lo scoppio provocò anche la rottura di vetri di alcune case limitrofe alla fabbrica. L’incidente, accadde all’interno di due casotti della fabbrica, ma per fortuna non vi furono feriti.