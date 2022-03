Calcio Catania, altro posticipo per la conclusione. Benedetto Mancini uscendo dallo studio del notaio dice: «Ho chiesto un rinvio tecnico di 24 ore».

L’imprenditore romano in serata si è dato appuntamento nello studio del notaio con i curatori fallimentari per definire il passaggio del ramo sportivo d’azienda del Calcio Catania.

Poteva essere il giorno giusto per definire questa lunga vicenda, solo una formalità o quasi, e invece si è stabilito ancora un rinvio.

Mancini al termine dell’incontro tenuto nello studio del notaio al centro di Catania spiega:

«Gli adempimenti sono tanti ho sentito i miei consulenti e leggendo la bozza abbiamo visto alcune cose da sistemare, propedeutiche per il dopo».

Aggiunge l’imprenditore Romano:

«Mi sono reso disponibile a firmare l’atto già domani. Sono tranquillo e lo possono essere anche i tifosi».

«Le spese quotidiane della squadra vengono coperte dall’Fc Catania 1946. Non ci sono problemi economici, non c’è fretta spasmodica visto che tutto sta andando avanti».

Infine conclude Mancini:

«Possiamo aspettare anche 48 ore, non c’è problema. Resto a Catania e non mi muovo sino a quando non abbiamo finito».