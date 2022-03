Teatro Bellini, concerto Tchaikovsky dirige Epifanio Comis. Il recital si terrà sabato 2 aprile ore 20,30 e domenica 3 ore 17,30. Violinista Milosa Trotovsek.

Teatro Bellini, concerto Tchaikovsky dirige Epifanio Comis. Concerto per violino e orchestra al Teatro Massimo Bellini di Catania. Il recital si terrà sabato 2 aprile ore 20,30 e domenica 3 ore 17,30.

Epifanio Comis dirigerà l’orchestra del teatro Massimo Bellini – violinista Milosa Trotovsek.

In programma – Concerto per violino e orchestra in re maggiore op 35 di Tchaikovsky e Sinfonia N 6 po 74 “patetica” Tchaikovsky.