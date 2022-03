Viva la vida, applausi per la Villoresi allo stabile – intervista. Nella sala Verga a Catania è andata in scena “Viva la vida” di Pino Cacucci.

Viva la vida, applausi per la Villoresi allo stabile – intervista. Per la festa della donna – nella sala Verga è andata in scena “Viva la vida” di Pino Cacucci, una produzione del Teatro Biondo di Palermo.

Sul palco: Pamela Villoresi recita nei panni di Frida Kahlo, Lavinia Mancusi interpreta la cantante Chavela Vargas; Veronica Bottigliero, attrice e body painter, dipinge il corpo nudo di Frida.

Liberamente tratto da Gigi Di Luca, cui si deve il progetto, l’adattamento e la regia.

Lo spettacolo narra del rapporto tra la pittrice messicana e la sua ultima amante, la cantautrice Chavela Vargas, entrambe emblema della rivoluzione culturale di quegli anni.

Spiega Di Luca:

«Viva la vida porta alla luce l’aspetto più propriamente femminile di Frida Khalo, attraverso simbolismi che richiamano la sua radice multiculturale ed etnica,

andando oltre la narrazione biografica e facendo emergere l’anima di Frida donna, messicana, pittrice e rivoluzionaria».

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasce a Città del Messico, il 6 luglio del 1907.

Lei però amava dichiarare di essere nata con la rivoluzione messicana il 7 luglio 1910, nel fatidico giorno in cui Emiliano Zapata iniziò la sua rivoluzione per liberare il Messico dalla dittatura del Generale Porfirio Diaz.

Affetta da spina bifida scambiata per poliomielite, era claudicante per la deformità del piede e della gamba destra.

Nel settembre 1925, l’autobus su cui Frida era salita si scontra con un tram. L’urto violento le procura numerose fratture alle vertebre, al bacino e gravi ferite multiple che la costringeranno a letto imprigionata in un busto di gesso.

Il padre le regalerà dei colori, la madre allestirà per lei un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che Frida, immobilizzata, possa almeno vedersi.

Cominciò così a dipingere i suoi numerosi autoritratti caratterizzati dal marcato mono-sopracciglio scuro ad ali di gabbiano, mettendo a nudo,

spietatamente e poeticamente, le fragilità del suo corpo martoriato, la sua dolorosa femminilità.

“Dipingo autoritratti perché sono spesso sola, sono la persona che conosco meglio”.

Quando, alla fine del 1927 si riprende, Frida si unisce ad un movimento studentesco di idee socialiste nazionaliste, i Cachuchas, che sostiene il mexicanismo, un’arte indipendente che possa raccontare attraverso i murales la storia nazionale.

Questo influenzerà fortemente il suo personale linguaggio figurativo ancorato all’arte popolare messicana e alla cultura precolombiana.

In seguito nei suoi dipinti gli elementi della tradizione messicana classica si uniranno a quelli della produzione surrealista.

Frida però sottolineava:

«Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni».

L’anno dopo conoscerà il comunista cubano Julio Antonio Mella, in esilio in Messico, e la sua amante.

È proprio lei, la fotografa Tina Medotti che presenterà a Frida – che lo aveva già conosciuto prima-l’amore, non certo unico, ma sicuramente il più grande della sua vita:

il famoso pittore e muralista Diego Rivera (“Costruttore. Inizio. Amante. Marito. Madre. Universo. Diversità nell’unità”) che la introduce nel Partito Comunista Messicano.

Si sposeranno nel 1929, nonostante i 20 anni di differenza.

Ma Frida soffrirà per i continui aborti che le negheranno la maternità e per i continui tradimenti di Diego (quello con la sorella Cristina provocherà il divorzio nel ‘39).

Cercherà di consolarsi con i suoi numerosi rapporti con uomini – tra cui Lev Trockij e André Breton- e con donne e con l’intensa attività politica anche in appoggio alla guerra civile spagnola. I due si risposeranno nel 1940.

Negli anni Quaranta, la fama di Frida è grande: le sue opere vengono richieste per quasi tutte le mostre collettive in Messico.

Nel 1943 viene chiamata ad insegnare, assieme ad altri artisti, alla nuova scuola d’arte della pedagogia popolare e liberale.

Nel 1950 subisce sette operazioni alla colonna vertebrale. Nel 1953 subisce l’amputazione della gamba destra fino al ginocchio.

L’anno dopo si ammala di polmonite e muore per embolia polmonare a soli 47 anni appena compiuti.

Sul suo diario personale aveva scritto:

«Spero che la fine sia gioiosa e di non tornare mai più»

Gentile, accogliente, arguta, brillante e con il sorriso sulle labbra la ‘mitica’ Pamela Villoresi ci riceve nel suo camerino.

Ci concede una lunga intervista che, ritengo, sia la migliore conclusione per questo commento allo spettacolo di stasera.

Pamela Villoresi esordisce dicendoci:

«Vivo a Roma ma abito a Palermo, e ci sto come un topino nel formaggio mi trovo benissimo: è una città bella e culturalmente vivace…come peraltro Catania».

Ci confessa l’attrice:

«Sono anche canottiera…gareggio: abbiamo vinto addirittura l’oro con la banda delle over 60. C’è una grandissima collaborazione tra il Teatro Biondo e lo Stabile. Sono grande amica di Laura Sicignano e anche con Fusco abbiamo grandi progetti».

La Villoresi ci racconta uno spaccato della sua storia:

«Sono 50 anni di teatro i miei (ho incominciato a 15 anni) e non mi ha fermata neanche la pandemia; ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo avuto molte soddisfazioni».

Aggiunge l’artista:

«Quando il regista mi ha proposto di interpretare Frida ho avuto delle perplessità, mi intimoriva l’impresa».

«Ma il libro di Cacucci, un vero e proprio testamento dell’artista messicana, questo rapporto di Frida con la cantautrice molto più giovane di lei, il suo ultimo amore, mi ha intrigata».

Continua la Villoresi:

«Dal racconto di vita di queste due donne esce una grande forza di resilienza: è il simbolo di tutto ciò che ci ha accompagnato in questo periodo, ci ha dato forza!».

Su Frida Kahlo l’attrice si sofferma su alcuni tratti della sua vita martoriata di eventi nefasti:

«Con il suo incidente, le sue 33 operazioni, l’immobilità, lei ha cominciato a dipingere ed è diventata immortale».

«Ha fatto -con la sua passione, i suoi amori, e quello più grande per Rivera- di un evento drammatico un’occasione diceva: ‘Ho sempre preso la vita a morsi, ma quel giorno ho piantato unghie e denti’».

Prosegue nel suo racconto:

«Il nostro è stato un lavoro interdisciplinare: pittura, musica, parole. Frida con lo specchio davanti dipingeva sé stessa con i sogni, i suoi pensieri…il bambino mai nato».

«E abbiamo voluto dipingerglieli addosso con Veronica Bottigliero, attrice e body painter mentre aleggiava il canto di Lavinia Mancusi».

Infine Pamela Villoresi conclude:

«Grande forza femminile in questo spettacolo bello da fare, oggi, l’otto marzo… Auguri ragazze!».

Forte, intelligente, passionale, creativa: la storia di Frida Kahlo–pittrice femminista e rivoluzionaria- è anche il viaggio di una figura che ha attraversato la storia del Messico del Novecento.

Quello che, soprattutto, non ha mai abbandonato Frida è l’immenso attaccamento alla vita:

“Viva la vida” è la frase che scrisse sul suo ultimo quadro con i rossi cocomeri sullo sfondo di un cielo azzurro, otto giorni prima della morte.

Ed è anche il titolo del libro di Pino Cacucci che ne racconta la vita, e che anima la splendida interpretazione di Pamela Villoresi: un mostro di bravura!

Foto e riprese video Davide Sgroi