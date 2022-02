Incidente violento nel messinese, muore chef. Terranova, tornava dall’esperienza di Casa Sanremo, dove aveva cucinato alcune sue note ricette.

Incidente violento nel messinese, muore chef. Nello schianto è decedutl Lo chef Alessio Terranova, 37 anni.

Il sinistro stradale è avvenuto sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, in provincia di Messina.

La vittima viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. Inutile la corsa verso l’ospedale di Patti.

L’altro passeggero che si trovava nell’auto, 33 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Terranova, originario di Falcone, tornava dall’esperienza come chef di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette.

Il sindaco di Falcone ha commentato su Facebook:

«In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo e al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico e improvviso addio alla vita!».

Conclude il primo cittadino:

«Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo e anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale e a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto».