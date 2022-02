No al super pass per le isole, governo battuto. riguarda la possibilità di viaggiare da e per le isole senza avere il super green pass.

No al super pass per le isole, governo battuto. Approvati due emendamenti in aula al Senato nonostante il parere contrario del governo.

Uno di questi riguarda la possibilità di viaggiare da e per le isole senza avere il super green pass.

Pietro Lorefice, senatore del M5s afferma:

«Sono molto felice che il Senato abbia approvato l’emendamento, a mia prima firma, che consente l’utilizzo dei mezzi di trasporto da e per le Isole del territorio italiano,

semplicemente con il green pass base anziché con il green pass rafforzato come sin qui avvenuto».

Isabella Rauti, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato commenta:

«La maggioranza oggi in Senato è andata in frantumi sugli emendamenti al decreto che proroga lo stato di emergenza».

«Questo governo, che sa solo mettere divieti illogici che restringono le libertà degli italiani, mentre nel resto d’Europa si ritorna alla normalità, è stato messo davanti alle sue responsabilità ed è stato battuto».

Da oggi in Italia si potrà tornare a circolare per le strade con il viso scoperto, anche se sarà obbligatorio avere con sé la mascherina e indossarla in caso di assembramento.