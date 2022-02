Pillole di movimento, progetto speciale per lo sport – Video

Pillole di movimento, progetto speciale per lo sport. Una iniziativa per promuovere stili di vita attivi e tutelare la salute del nostro corpo.

«Pillole di movimento è una campagna nazionale Uisp di contrasto alla sedentarietà e di

«Pillole di movimento è una campagna nazionale Uisp di contrasto alla sedentarietà e di

promozione della cultura del movimento,

che vede protagonisti 31 Comitati Uisp e da gennaio coinvolgerà oltre 235 Comuni italiani e 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche».

Continua la nota:

«Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport

nell’ambito del Bando EPS 2020 e attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali, partner del progetto, saranno distribuite alle persone di tutte le età,

480.000 confezioni di “Pillole di movimento” che contengono coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia».

Si evidenzia nel comunicato che:

«Il bugiardino contenuto nella scatola, molto simile a quella di un farmaco da banco, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica e sarà consegnato dal farmacista, così come un qualsiasi medicinale».

«Il progetto è nato a Bologna nel 2010, grazie ad una rete molto capillare creatasi tra Uisp, le

«Il progetto è nato a Bologna nel 2010, grazie ad una rete molto capillare creatasi tra Uisp, le

aziende Asl e le farmacie coinvolte.

Un’idea vincente e assolutamente innovativa, che affermata nel territorio e grazie a questo progetto nazionale sarà lanciata per la prima volta a livello nazionale.

Tiziano Pesce, Presidente nazionale Uisp afferma:

«Pillole di Movimento, da buona pratica territoriale innovativa, diventa ora progetto nazionale,

grazie al supporto e al finanziamento del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri».

Sottolinea il presidente nazionale Uisp:

«un segnale concreto nel percorso di riconoscimento dello sport di base, dello sport come diritto di cittadinanza, quale politica pubblica».

«Promuovere sani e corretti stili di vita diventa importante come non mai anche per superare gli effetti della pandemia».

Infine, conclude Pesce:

«Lo facciamo ancora una volta non da soli, ma insieme alla pubblica amministrazione, i media, le organizzazioni per la salute pubblica e con una preziosissima alleanza con il sistema delle farmacie, punti di riferimento sempre più importanti per le nostre comunità».