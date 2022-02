Moro vola in serie A, ingaggiato dal Sassuolo. Il bomber in forza al Catania a quota 20 reti nel torneo in corso, resta in prestito sino a fine campionato.

Moro vola in serie A, ingaggiato dal Sassuolo

Moro vola in serie A, ingaggiato dal Sassuolo. L’ultimo giorno del mercato di gennaio regala la Serie A a Luca Moro.

Il Sassuolo ha ufficializzato l’ingaggio del bomber del Catania, il cui cartellino è di proprietà del Padova.

L’operazione prevede per Moro un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus.

Il contratto prevede per il bomber, giunto già a quota 20 reti nel torneo in corso, resti in prestito ai al Catania sino a fine campionato.

Da regolamento, l’attaccante veneto, già sottoposto alle visite mediche per il club neroverde, in questa stagione non può giocare per una terza squadra dopo avere vestito le maglie del Padova e del Catania.

Situazione analoga per un altro giovane, che si è distinto con la maglia rossoazzurra: Jean Freddi Greco ceduto dal Pordenone, societaria proprietaria del cartellino del giocatore, al Vicenza.

Anche in questo caso il giocatore resterà nel Catania sino a giugno. Per Moro e Greco alla società etnea è stato riconosciuto un premio di valorizzazione.

Lascia la squadra anche il promettente portiere Francesco Borriello, 16 anni appena, passato al Parma, che lo farà crescere nelle sue giovanili.

Non si è invece trovata una collocazione per Pinto, Zanchi (quest’ultimo giunto molto vicino alla Turris) e Piccolo, inseriti nella lista dei partenti.

Nessun movimento in entrata, nonostante il Catania abbia trattato un rinforzo per la difesa (in particolare Celic del Messina, Volta della Triestina e Ingegneri del Modena) e per il reparto offensivo (a vuoto un tentativo per Silipo del Palermo).