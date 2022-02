Coronavirus in Sicilia, 7.218 nuovi casi e 46 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 37.525 test. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 7.218 nuovi casi e 46 morti. I contagiati ieri erano 3.328 (ma 183 secondo la Regione Siciliana si riferiscono a prima del 28 gennaio).

Nelle ultime 24 ore eseguiti 37.525 test. Il tasso di positività che risale dal 15 al 19%. Le vittime di oggi sono 46, per un totale di 8.573 da inizio pandemia.

I guariti sono oltre 1.600. Nelle rianimazioni sono ricoverate 140 persone (uno meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 1.645; Palermo 1.305; Messina 859; Siracusa 845; Ragusa 776; Agrigento 773; Caltanissetta 650; Trapani 384 e 164 a Enna.

In Italia impennata di contagi e decessi.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 133.142, ieri erano 57.715. Le vittime sono 427, ieri erano 349. I test eseguiti oggi sono 1.246.987, ieri erano 478.314.

Il tasso di positività è il 10,1%, in calo rispetto al 12% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.549, 35 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 107. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.

Da inizio pandemia sono complessivamente 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid.

I positivi attuali sono in totale 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono in tutto 146.925.

Dimessi e guariti sono complessivamente 8.492.983, con un incremento di 248.971 rispetto a ieri.